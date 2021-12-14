Bilecik’te konut satışları yüzde 85,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Bilecik’te 2021 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85,3 oranında arttı.

Bilecik genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında, 2020 Kasım ayına göre yüzde 85,3 oranında artarak 428 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2021 Kasım ayında konutların 180 adedi ilk defa (ilk el satış), 248 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 428 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 oranında artarak 128 adet, diğer satışlar ise yüzde 91,1 oranında artarak 300 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 128 konutun 45 adedi ilk satış, 83 adedi ise ikinci el satış oldu.