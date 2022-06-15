Bilecik’te konut satışları yüzde 146,9 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146,9 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Mayıs ayında, 2021 Mayıs ayına göre yüzde 146,9 oranında artarak 316 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2022 Mayıs ayında konutların 114 adedi ilk defa (ilk el satış), 202 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik’te satışı yapılan 316 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 241,9 oranında artarak 106 adet, diğer satışlar ise yüzde 116,5 oranında artarak 210 adet olarak gerçekleşti.Bilecik’te ipotekli satış yapılan 106 konutun 34 adedi ilk satış, 72 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.