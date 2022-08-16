Bilecik’te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında azaldı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Temmuz ayında, 2021 Temmuz ayına göre yüzde 13,7 oranında azalarak 221 adet oldu.Bilecik’te konut satışlarında 2022 Temmuz ayında konutların 60 adedi ilk defa (ilk el satış), 161 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 221 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında artarak 86 adet, diğer satışlar ise yüzde 27,8 oranında azalarak 135 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 86 konutun 27 adedi ilk satış, 59 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.