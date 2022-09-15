Bilecik’te konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde-14,9 oranında azaldı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Ağustos ayında, 2021 Ağustos ayına göre yüzde -14,9 oranında azalarak 303 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2022 Ağustos ayında konutların 104 adedi ilk defa (ilk el satış), 199 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik’te satışı yapılan 303 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 99 adet, diğer satışlar ise yüzde -22,1 oranında azalarak 204 adet olarak gerçekleşti.Bilecik’te ipotekli satış yapılan 99 konutun 28 adedi ilk satış, 71 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.