Bilecik’te kontrollü normalleşme başladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’i düşük riskli kategoriye taşıyarak hayatı normalleştirmenin herkesin ortak çabasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Vali Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından illerin risk durumu göz önünde bulundurularak açıklanan kontrollü normalleşme süreci kapsamında alınan kararlar doğrultusunda bir toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Vali Şentürk, "Kontrollü normalleşme sürecinde Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede Bilecik’te Sağlık Bakanlığınca salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen kurallar ile maske, mesafe ve temizlik hususlarının, özel ziyaretlerin, birden çok kişinin bir araya geldiği etkinliklerin öncelikli olmak üzere, günlük hayatın her aşamasında ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bilecik’in düşük riskli kategoriye taşıyarak hayatı normalleştirmenin herkesin ortak çabasıyla mümkün olabilecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde alınan kararlar gereğince İlimiz turuncu renkli (yüksek riskli ) bölge olan iller arasında belirtilmiştir. Korona virüsle mücadelede başta sağlık çalışanlarımız, kolluk birimlerimiz ve sivil denetim birimlerimiz olmak üzere esnaflarımız, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın ortak bir sorumluluk anlayışıyla, virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla yüksek bir hassasiyet ve fedakarlıkla yürüttüğü tedbirleri kontrollü normalleşme sürecinde de yoğunlaştırarak devam ettirmek durumundayız" ifadesinde bulundu.

Toplantıya Vali Şentürk’ün yanı sıra Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan’ın katıldı.