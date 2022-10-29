Bilecik’te komandoların geçit töreni ayakta alkışlandı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda jandarma komandoları, gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

"Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir"

Günün anlam ve öneminin anlatan bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, “Anadolu halkının yüreğinde yanan bağımsızlık tutkusu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı özgürlük ateşinin fitilini yakarak tüm yurtta umudun yeniden filizlenmesine sağlamıştır. Anadolu’nun her yerinde vücut bulan mücadele ruhu Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir. Bu kahramanlık destanıyla tarihte eşi benzerine rastlanmayan bir zafer kazanılmıştır. Bu eşsiz zaferin Çıkış noktası Türk milletinin bağımsızlık imtihanı olan İstiklal Harbi, Varış noktası Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Genç Cumhuriyetin kurucuları olan atalarımız, bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenlik anlayışının en büyük eseri olarak Cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler bu mirası güçlü bir şekilde korumalıyız. Bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere egemenliğimizin en güçlü ifadesi olarak ve yücelterek aktarmalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Koşusunu tamamlayan öğrenciler Vali Kızılkaya’ya, Türk bayrağını teslim etti. Vali Kızılkaya’da Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri, liseli öğrencilerin yapmış olduğu söz korosu, müzik hocalarından müzik dinletisi, öğrencilerin karate gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Tören sonunda Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi, gaziler ile öğrencilerin yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması saat 19.00’da fener alayı ile saat 19.30’da Cumhuriyet meydanında yapılacak olan Cem Belevi konseri ile sona erecek.