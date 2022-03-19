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Bilecik’te Kızılay seçime gitti

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş’in geçtiğimiz ocak ayında istifasının ardından görevi vekaleten bakan Sevcan Uzun şube başkanı seçildi.

BİLECİK 19.03.2022, 17:53
Bilecik’te Kızılay seçime gitti

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş’in geçtiğimiz ocak ayında istifasının ardından görevi vekaleten bakan Sevcan Uzun şube başkanı seçildi.

28 Ocak günü Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateşi’in "Üç senedir yürütmüş olduğum Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum. Görev yaptığım sürede birçok projeye imza attık. Çok sayıda insana dokunmaya çalıştık. Eksiklerimiz oldu ise affola" diyerek görevinden istifa etmişti. Bu süreç zarfından görevi yönetim kurulu üyesi Sevcan Uzun vekaleten yürütmüştü. Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanlığı Olağan Seçimi’ne Sevcan Uzun tek aday olarak seçime girdi. 185 üyesi olan Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanlığına 3 yıllığına Sevcan Uzun seçildi. Seçime Milletvekili Selim Yağcı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri çok sayıda davetli katıldı.

"Kızılay yardıma koşar, Kızılay acıları dindirir"

Seçim sonrası bir açıklama yapan Sevcan Uzun, omuzlarına aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, Kızılay’ın hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söyledi. Uzun, "11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. 1868 yılından beri karşılık gözetmeksizin insani yardım hizmeti veren, Türk Kızılayı, dünyanın değişik coğrafyalarında mazlumların umudu haline gelmiştir. Arakanda, Suriye’de, Filistin’de, Afganistan’da, Ukrayna’da dünyanın pek çok yerinde, 154 yıldır 138 ülkede Türk Kızılay’ı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir. İnsanlar Kızılay’ı bilir. Kızılay yardıma koşar, Kızılay acıları dindirir. Bundan sonra ki süreçte ise bu yapılan çalışmaların devamı niteliğinde, pek çok eylem planımız bulunmaktadır. Bu vesileyle, Kızılay’a dolayısıyla insanlığa hizmet etmiş, gönlünü vermiş herkese teşekkür eder, ebediyete intikal etmişlere ise Allah’ tan rahmet dilerim" dedi.

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