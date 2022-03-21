Bilecik’te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, birçok ilgili birim çalışanları tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ekiplerin gece ve gündüz olmak üzere görevlerinin başında olduğunu belirtti. Ekiplerin dönüşümlü olarak şehrin tüm noktalarında faaliyet gösterdiğini kaydeden Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ‘’Görüldüğü gibi kar bereketiyle yağıyor. Bilecik Belediyesi olarak ekiplerimiz ilgili bütün birimleriyle şu an görevlerinin başında yer alıyor. Gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler gerek kendi rutin alanlarında olmak üzere karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Şu an herhangi bir noktada ve adreste sıkıntılı bir durum görülmüyor. Bizler de ilgili müdürlerimizle koordinasyon halinde olarak bu dönemi sorunsuz şekilde tamamlamayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.