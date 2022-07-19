Bilecik’te kamu malına zarar verenlere uyarı geldi

Bilecik’te park ve bahçelerde kamu malına zarar verenlere belediyeden uyarı geldi.

Son zamanlarda vatandaşların yoğun zaman geçirdiği park ve bahçeler ile dinlenme alanlarındaki masa, sandalye, çocuk oyun gruplarına zarar verildiği görüldü. Bununla ilgili Bilecik Belediyesi bir açıklama yaparak, "İlimizde kamuya ait ve halkımıza açık olan mesire yerleri, park alanları, yeşil alanlar gibi yerler tüm hemşerilerimizin ortak kullanım alanıdır. Kamu malını koruyalım, kırmayalım ve kırdırtmayalım. Bilecik’te yaşayan tüm vatandaşlarımız olarak kamu malına sahip çıkalım. Duyarlı vatandaşlarımız, belirtilen konularla ilgili şikayet ve bildirimleri 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarını arayabilirler’’ ifadelerine yer verildi.