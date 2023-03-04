Bilecik’te Kahramanmaraş depremi masaya yatırıldı

İnşaat Mühendisler Odası Bilecik Temsilciliği ve Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği bünyesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İnşaat Mühendisler Odası Bilecik Temsilciliği ve Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği bünyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, Bilecik, Söğüt, Osmaneli Belediyesileri adın temsilcileri ,İnşaat Mühendisleri Odası Bilecik Temsilciliği, Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Bilecik Temsilciliği ve yapı denetim kuruluşları bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerin de düzenlenen toplantıda 6 Şubat Kahramanmaraş depremi masaya yatırıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Bilecik Temsilcisi Mustafa Ergin Gündüz ve Mimarlar Odası Bilecik Temsilcisi Didem Mean’ın açılış konuşmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına katılan inşaat mühendisleri ve mimar arkadaşlar edindiği deneyim ve tecrübeleri aktardılar. Yapılan uygulama hataları, zeminden kaynaklı gerçekleşen yapı hasarları, kaçak yapıların ciddi hasarlara sebep olduğuna değinildi. Bilecik il ve ilçelerinde yeni yapılarda alınacak tedbirler ve denetimler hakkında fikir alışverinde bulunuldu. Son olarak Bilecik ilinin depremselliği hakkında konular görüşülerek toplantı sona erdi.