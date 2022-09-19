Bilecik’te kadınlar dikiş nakış kursunda bir araya geldi

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan dikiş nakış kursunda kadınlar bir araya geldi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstasyon Mahallesi’nde dikiş kursuna katılan kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan V. Subaşı’yı karşılayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ve kursiyerler, Başkan V. Subaşı’ya katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi olarak eğitime, çocuklara ve kadınlara yönelik çalışma ve projelere pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı kursiyerlerin güzel eserler ortaya koyduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ile birlikte kursiyerlerimizi ziyaret ettik. Talep ve görüşlerini aldık. Mahallemizde yapabileceğimiz çalışma ve projeleri değerlendirme imkanı bulduk. Bilecik Belediyesi olarak kadınlar yararına olan tüm çalışmalarda paydaş olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız ve kursiyerler de Başkan V. Subaşı’nın kendilerine birçok yönden katkı verdiğini belirterek, teşekkür etti.