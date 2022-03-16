Bilecik’te KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimi’ne 756 kişi katıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi’nin (KAAN) Uygulaması ve Geliştirme Eğitimi’ verildi. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın da katıldığı eğitime 756 kişi katıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen KAAN projesi kapsamında, özel güvenlik görevlilerine ve genel kolluk personellerine, Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Çankaya ve Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü İlker Türkbayrak tarafından iki ayrı oturum halinde ‘Kaan Uygulaması Geliştirme Eğitimi’ verildi. İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın da katılımıyla gerçekleşen eğitime 642 özel güvenlik görevlisi, 68 kurum kuruluş yetkilisi, 46 genel kolluk personeli olmak üzere toplamda 756 kişi katıldı.