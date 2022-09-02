Bilecik’te iş insanları ödül töreninde bir araya geldi

Bilecik’te hazırlanan programda, kentte faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları ödül ve yemek programında bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, yarım asra yakın süredir faaliyet gösteren firma temsilcileri ve firmaları hakkında hazırlanan videoların gösterildiği buluşmada tecrübe paylaşımı yapıldı. Sanayici ve iş insanları arasında yapılacak proje ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

‘’Şehrimizi hep birlikte geliştirmek ve güçlendirmek bizler için büyük onur ve gururdur’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, programda yaptığı konuşmada, "Bilecik’in gelişmesi ve büyümesi için tüm zorlu şartlara rağmen üretim yapan ve binlerce istihdam oluşturan sizin gibi değerli sanayicilerimizle bir arada olmak benim için çok değerli. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Özellikle ekonominin hepimizi zorladığı bu dönemde üretime devam ederek hem şehrimize hem ülkemize katkı sağladığınız, hem de istihdam sağlayan binlerce hemşehrimizin evlerine ekmek götürmesini sağladığınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Milletvekili Yaşar Tüzün ise Bilecik Belediyesi ve TSO işbirliğinde güzel, verimli ve anlamlı bir buluşmanın gerçekleştirildiğini belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.