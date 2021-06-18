Bilecik’te İRAP çalıştayı gerçekleştirildi

Bilecik’te kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve özel sektörün yoğun olduğu firmalara İl Afet Risk Azaltma Planı" (İRAP) çalıştayının ilki gerçekleştirildi.

Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonunda afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "5 modülden oluşan İRAP 1’inci modülün tamamlanmasından sonra, ilimizde geçmişte meydana gelen afetler ele alınarak üniversite, yerel yönetim ve STK’lar ile yapılan anket sonucu deprem, kütle hareketleri, sel/su baskını ve insan kaynaklı afetler plan başlığı olarak seçilmiştir. 2’inci modülün tamamlama aşaması olan 1’inci çalıştayımız, destek kurulu üyelerimizden olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden akademisyenlerimiz, paydaş kurumlardaki uzman kişiler ve özel sektörden gelen katılımcılar düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda başlıklarla ilgili başta üniversite akademisyenleri olmak üzere sunumlar gerçekleştirilmiş olup, ardından tüm katılımcılar ile birlikte daha önceden belirlenen 4 başlık için 4 ayrı masada GZFT analizi ile ilin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri tartışılarak belirlenmiştir. GZFT analizinden sonra katılımcılarla birlikte muhtemel ve en kötü senaryolar oluşturulmuş, senaryolar oluşturulduktan sonra bu senaryolarla ilgili olay önlem tabloları doldurulmuştur. Plan aşamalarından olan modül 3’ün tamamlanmasından sonra 2’inci çalıştayımız düzenlenecektir" dedi.