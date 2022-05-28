Bilecik’te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

Bilecik’te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir inşaattan demir çalarak Küçük Sanayi Sitesinde hurdaya satan 2 şahıs takibe alan polisler şahısları plakasız motosikletleriyle kaçarken, durdurmaya çalıştılar. Motosiklette bulunan E.G. ve İ.T. E. isimli şahıslar kaçarken yine Küçük Sanayi Sitesi içinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgusunuz ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, motosiklette bulunan karga burun diye tabir edilen 2 alete polisler el konuldu.