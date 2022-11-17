Bilecik’te “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi” projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi çerçevesinde Bilecik’te, 4’üncü sınıflara yönelik yapılan proje başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve okulların spor alanlarında yapılacak eğitimlerde, çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ile milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocukların gelişiminin ilkokulda başladığını belirten Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Çocuklarımıza fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda hayata geçilen proje çerçevesinde antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimize başladık. İlkokulda okuyan her bir öğrencimizin, mezun olana kadar bir spor branşını tanıması öğrenmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi en büyük hedeflerimizden biri. Çocuklar sporla erken tanışıyor, gelişim ilkokulda başlıyor” dedi.