Bilecik’te içme suyu depolarında kapsamlı çalışma

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yer alan içme suyu depolarında kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla yapılan çalışmalarda kullanım ömrünü tamamlamış tesisat ve malzemeler yenilenirken, binaların dışında da boyama ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Pelitözü Mahallesinde yer alan içme suyu deposunda da iç mekanizma yenilemesi yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.