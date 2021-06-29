Bilecik’te hızlı aşılanma ile vaka sayıları düşüyor

Bilecik’te hızlı aşılanma vaka sayıları düşürürken, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını 46,64’e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı paylaşırken Bilecik’teki vakaların düştüğü görüldü. 19-25 Haziran tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasında Bilecik’te 46,64’e düşerken, bu rakam geçen hafta 52,12 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan 218 bin 717 nüfuslu Bilecik’te 161 bin 415 kişi aşı yaptırdı.