Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te hem ihracat, hem de ithalat arttı

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te genel ticaret sistemine göre 2021 ağustos ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29 artarak 10 milyon 737 bin dolar, ithalat yüzde 57 artarak 2021 ağustos ayında 8 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’de ise, ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 51,9, ithalat yüzde 23,6 arttı.