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Bilecik’te hayırsever esnaftan çocuklara bayram ayakkabısı
Bilecik’te uzun yıllardır faaliyet gösteren hayırsever esnaf, ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı bağışında bulundu.
BİLECİK 12.04.2022, 10:20
Bilecik’te uzun yıllardır faaliyet gösteren hayırsever esnaf, ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı bağışında bulundu.
Bilecik’te yıllardır ayakkabıcılık yapan Murat Okat, Ramazan Bayramında çocukları sevindirmek adına yaklaşık 40 çift ayakkabıyı Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazasına ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtmak üzere aldı. Amaçlarının, ihtiyaç sahibi çocukları gülümsetmek olduğunu kaydeden Murat Okat, ayakkabıların dağıtımı için belediye çalışanlarına teşekkür etti.