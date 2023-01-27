Bilecik’te hastane personeline eğitim verildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ’Rahim Ağzı Farkındalık Ayı’ çerçevesinde hastane personeline eğitim verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Merve Işık tarafından hastane personellerine ve katılımcılara rahim ağzı kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri konularında eğitim verilerek rahim ağzı kanserinin önemi vurgulandı. Eğitim sonrası açıklama yapan Uzman Opr. Dr. Işık, “Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır, erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Rahim ağzında kanser öncesinde gelişen değişiklikler genellikle belirti vermeyip ancak pelvik muayene, Pap Smear testi ve HPV testleri ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Ülkemizde rahim ağzı kanseri taramaları; Mobil Kanser Tarama Araçlarında, Toplum Sağlığı Merkezlerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.