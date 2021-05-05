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Bilecik’te haftalık vaka sayısında yüzde 40’lik düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te haftalık vaka sayısında yüzde 40’lik düşüş yaşandı.

BİLECİK 05.05.2021, 12:52
Bilecik’te haftalık vaka sayısında yüzde 40’lik düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te haftalık vaka sayısında yüzde 40’lik düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24-30 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik’in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 310,45’e düştü. Bu rakam geçen hafta 525,79 olarak açıklanmıştı.
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