Bilecik’te haftalık korona vaka sayısında artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te sayı geçen haftaya oranla arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat tarihleri arasına ait Korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını yayınladı. Buna göre, Bilecik’in haftalık vaka sayısı 45,72 olarak belirlenirken, bu rakam geçen hafta 35,41 olarak açıklanmıştı.