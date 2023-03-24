Bilecik’te güzellik salonlarında denetim yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile sağlık müdürlüğü görevlileri kentte faaliyet gösteren güzellik salonlarında denetim yaptı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, sağlık müdürlüğü görevlileriyle birlikte güzellik salonlarında kontroller gerçekleştirdi. Salonlardaki genel temizlik durumunun kontrol edildiği denetimlerde kullanılan ürünlerin saklanma koşulları, son kullanma tarihi ve kullanmaya uygunluğu incelendi.

Denetimlerin diğer alanlarda da devam edeceği bilgisini veren zabıta müdürlüğü görevlileri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 153 numaralı telefonlarını arayabilecekleri bilgisini verdi.