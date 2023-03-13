Bilecik’te gıda ve ilaçların ticaretini yapan işyerlerine operasyon

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı KOM Şube Müdürlüğünce bozulmuş, değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde kent merkezinde tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 120 adet cam şişe içerisinde macun, 232 adet içecek, 204 paket kapsül, 36 adet toz içecek, 132 adet çikolata ve 89 adet yiyecek maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonrasında 1 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.