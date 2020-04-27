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Bilecik’te gıda denetimleri arttı

BİLECİK'TE GIDA DENETİMLERİ ARTTI

Bilecik’te gıda denetimleri arttı

BİLECİK'TE GIDA DENETİMLERİ ARTTI

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:30
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Bilecik’te gıda denetimleri arttı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdüründen ekipleri, Ramazan ayında münasebetiyle kentte toplu yemek üretimi yapan işletmelere denetim yaptı.

Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın da bizzat katıldığı denetimlerde kentte toplu yemek üretimi yapan işletmelere denetim yaptı. Denetim sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerimize, Ramazan ayında da devam ediyor. İçinde bulunduğumuz Korona virüs tehlikesini de dikkate alarak il ve ilçe müdürlüğümüz ekipleri tarafından titizlikle ve düzenli olarak devam edilmekte olup, bu süreçte faaliyet gösteren tüm işletmelere denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Pastacılık ürünleri, ekmek pide, şekerleme ve şuruplu tatlılar, et ve et ürünleri ve her türlü üretilen temel gıda maddelerine yönelik sağlıklı üretimin gerçekleşmesi, çalışan ve işyeri hijyeni, maske kullanımı gibi detayların ve mevzuata uygun gıdanın satışa sunulması konularında denetimlerimiz yapılmaktadır. Bu bağlamda tüketicilerimizin mümkün olduğunca aldıkları ürünlerin etiket bilgilerine ve muhafaza koşullarına dikkat etmeleri, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini bakanlığımızın Alo Gıda 174 Hattı’na bildirmeleri önemle rica ediyoruz" dedi.

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