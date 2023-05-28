Bilecik’te ‘’Gençler Bi Kahve’’ etkinliği düzenlendi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından düzenlenen ‘’Gençler Bi Kahve’’ etkinliğinde gençlerle buluştu.

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmada Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, gençlere kahve ikram etti, gençlerin sorularını cevaplandırdı. Belediye Başkanlığındaki hedef ve ideallerini de gençlerle paylaşan Başkan V. Subaşı, katılımcıların Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkındaki sorularının da cevaplandırdı.

Gençlere çok önem verdiğini ve yapılacak çalışmalarda gençlerin fikirlerine yer verdiklerini kaydeden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Atatürk Parkında gençlerle birlikte kahvelerimizi yudumladık ve sohbet ettik. Gençlerimizin şehrimiz hakkında projelerini, taleplerini ve isteklerini onların heyecanıyla dinlemek çok keyifliydi. Gençler bunu sık sık tekrarlıyoruz, ama bir şartla; Bi’ Kahveniz benden’’ ifadelerini kullandı.

Buluşmaya katılan gençler de düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.