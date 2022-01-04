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Bilecik’te freni boşalan tır önce 3 araca, sonra apartmana çarparak durabildi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde evin önünde park halinde olan mermer yüklü tır, freni boşalması sonuncunda park halindeki 3 araca zarar verdikten sonra apartmanın duvarına çarparak durabildi.

BİLECİK 04.01.2022, 03:40
Bilecik’te freni boşalan tır önce 3 araca, sonra apartmana çarparak durabildi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde evin önünde park halinde olan mermer yüklü tır, freni boşalması sonuncunda park halindeki 3 araca zarar verdikten sonra apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre34 CVJ 958 plakalı tırın sürücüsü Emrullah A., mermer yüklü tırını evinin önüne park etti. Evin önünde park halinde duran tır henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı freni boşalarak geriye doğru hareket etmeye başladı. Geriye doğru hareket eden tır yine aynı cadde üzerinde park halinde olan 11T7018 plakalı ticari taksiye, 11AAC812 plakalı otomobile, ardından da 11 SB 180 plakalı kapalı kasa kamyonete zarar verdi. Hızla aşağıya doğru geri geri kayan tır park halindeki üç araca çarptıktan sonra, bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen kapalı kasa kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken diğer 2 otomobil sahiplerinin kaza yerine gelerek kendi imkanları ile kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, duvara saplanan tır çekici yardımıyla çıkarılabildi.

Öte yandan tırın duvarına zarar verdiği apartman sakinleri, "Apartman yıkılıyor sandık. Dışarı çıktık hemen, etrafın dağıldığını gördük. Çok korku dolu anlar yaşadık, çünkü çok kötü ses duyduk" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı

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