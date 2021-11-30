Bilecik’te fırtınada binaların çatıları uçtu

Bilecik’te kuvvetli fırtınada uçan çatı parçaları şans eseri herhangi bir hasara yol açmazken, vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti.

Bilecik’te etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Kardeşlik Anıtı mevkiinde 2 binanın çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgardan dolayı uçtu. Yere düşen parçalar şans eseri herhangi bir vatandaş veya aracın üzerine düşmezken, vatandaşlar rüzgarın etkisiyle sokakta yürümekte zorlandı.