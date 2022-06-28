Bilecik’te fabrika servisleri denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde fabrika servis araçlarında denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Araçların izin belgesi ve gerekli evrak kontrolünü yapan ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Servis için gerekli donanım ve temizlik kurallarına yönelik de kontroller gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, güzergâh ve güzergâh saatleri konusunda da vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri bildirdi.