Bilecik’te Engelli Mola Merkezi hizmete açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile hazırlanan Engelli Mola Merkezi, dezavantajlı vatandaşların hizmetine açıldı.

Dezavantajlı vatandaşlar ve çocuklar için, eğitim alanları, çok amaçlı salon etkinlikleri, oyun grupları, dinlenme ve eğlenme alanlarının hazırlandığı merkezin açılış programına; Milletvekili Yaşar Tüzün, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı açılış programında yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlamında örnek bir projeye imza atmanın tarifsiz mutluluğu ve gururu içerisinde olduğunu belirtti. "Engelli kavramı bir eksiklik, bir noksanlık değil farklılıktır’’ ifadesini kullanan Başkan V. Subaşı, şunları söyledi:

‘’Bir toplumun değeri ve medeniyet seviyesi engelli vatandaşlarına verdiği değer ile ölçülür. Engellilik bireysel bir sorun değildir. Engellilik; kalıcı engelli politikalar yerine geçici, altı doldurulmamış ve günü kurtarmaya yönelik politikaların sebep olduğu toplumsal bir sorundur. Dünyada yapılan araştırmalara göre, dezavantajlı grupların yaşam kolaylığı sağlaması için gerçekleştirilen yerel iyileştirme hizmetleri, dezavantajlı vatandaşlarımızın büyük oranda topluma geri kazandırılmasını sağlamaktadır."

"Aileler değerli varlıkları çocuklarını emin ellere teslim edebilecek"

Merkezin vereceği hizmetler hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Yaptığımız çalışma ve araştırma ile engelli çocukların engelli yetişkinlere nazaran toplum içine daha az karıştıklarını tespit ettik. Ailelerin çocuklarının özel bakım ihtiyaçları konusunda çevrelerinde güvenebilecekleri çok az kişi olduğunu ve zaman zaman bu konuda yalnız kaldıkları için şahsi işlerini ertelemek veya iptal etmek durumunda kaldıklarını gözlemledik. Bu özel ihtiyaçlardan yola çıkarak bu tesisimizi böyle güzel bir Engelli Mola Merkezine dönüştürme kararı aldık. Böylece hem ailelerimizin hem de çocuklarımızın kalplerine dokunmayı hem de onların toplumumuzun en özel ve vazgeçilmez parçası olduklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Biz burada bakıcı eğitmen olarak değil, bir aile olarak hizmet vereceğiz. Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım çocuk sosyal tesislerimizde gösterdiğimiz hassasiyeti buraya gelen özel çocuklarımız için de göstereceğiz. Büyük bir titizlikle çocuklarımızı evlerinden teslim alıp evlerine teslim edeceğiz. Onları kendi çocuklarından kendi kardeşlerinden ayırmayacak eğitmen ve bakıcılarımıza çocuklarınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceksiniz’’ dedi.

Engelli Mola Merkezinin özellikleri ve işleyişi hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Anne ve babalar en az bir gün öncesinden Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden randevu alarak çocuklarını merkezimizde alanında uzman eğitmen ve bakıcılarımıza emanet edecek. En değerli emanetleri merkezimizde güvenle sosyalleşip güzel vakit geçirirken ailelerimiz hususi işlerini gönül rahatlığıyla görebilecekler’’ dedi.

‘’Merkezimiz ücretsiz hizmet verecek ve ulaşım hizmeti sunacak’’

Engelli Mola Merkezinin ücretsiz olarak hizmet vereceğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, dezavantajlı bireylere Bilecik Belediyesi tarafından ulaşım hizmeti de verileceğini belirterek, ‘’ Engelli Mola Merkezinde oyun grupları, eğitim alanları, müzik atölyeleri yer alıp, çok amaçlı salon etkinlikleriyle dinlenme ve eğlenme hizmeti verilecek. Çocuklarımız, merkezimize belediyemizin özel engelli aracı ile evlerinden alınarak getirilecek ve yine aynı araçla evlerine götürülecek. En önemlisi ise çocuklarımız ve aileleri bu hizmetlerimizden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek, Son olarak da bir mimar olarak duygularımı ifade etmek istiyorum. Yaptığım birçok proje arasında en çok duygulandıran ve en özel hissettiren işlerden birisini hayata geçirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şehrimize hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.

Bilecik Engelsizim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Altıntaş ise yaptığı konuşmada, Bilecik’te dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri için çok güzel bir hizmetin gerçekleştirildiğini belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.