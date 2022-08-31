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Bilecik’te emekliler promosyon sırasına girdi
Bilecik’teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde ’promosyon’ sırasına girdi.
BİLECİK 31.08.2022, 12:30
Bilecik’teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde ’promosyon’ sırasına girdi.
Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar emeklilerin kendi bankalarına geçmesi için adeta yarışa girdi. Reklam ve duyurular aracılığıyla promosyon tanıtımı yapan bankalar, maaş promosyonunu 10 bin liraya kadar çıkarttı. Bilecik’te vatandaşlar, emekli maaşını taşımak için son başvuru tarihinin bugün olması sebebiyle bankaların önünde sıraya girdi.
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|0
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|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
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|10
|5. Leeds United
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|3
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|4
|1
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|9
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
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|1
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|1
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|1
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|3
|0
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