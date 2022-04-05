Bilecik’te ekmek ve çay fiyatlarına zam geldi

Bilecik’te ekmek ve bardak çay fiyatlarına zam yapıldı. Ekmeğe son 4 ayda 1 lira zam yapılmış oldu.

Bilecik’te 2,5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin satış fiyatı 3 TL’ye yükselirken, kahvelerde 1 lira 75 kuruştan satılan bir bardan çay ise 2 lira yükseltildi. Bilecik’te ekmeğe geçtiğimiz Ocak ayında 50 kuruşluk zam yapılırken, bu zamla birlikte 4 ay ekmeğe 1 lira zam yapılmış oldu.