Bilecik’te “Eğitimde Tek Yürek Kardeş Okul” projesi için harekete geçildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Eğitimde Tek Yürek Kardeş Okul” projesi için harekete geçtiklerini belirterek bilgi verdi.

İl Müdürü Akyol, 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün başlattığı “Eğitimde Tek Yürek Kardeş Okul” projesi için Bilecik’te düğmeye basıldığını belirtti. Akyol, "Proje çerçevesinde Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Bilecik’i temsilen gönüllü kardeş okul oldular. Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Arzu Kesici, Şanlıurfa Karaköprü Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ile, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ebubekir Asıl, Şanlı Urfa Eyyubiye Hayati Harrani ve Küçükhan İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ve hep birlikte huzur veren çalışmalar için İlimizin kardeş okullarının her zaman yanında olacaklar” ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol konuşmasının devamında, “Depremde birinci derecede tahribata yol açan on ilde yer alan okulların yaralarını hep birlikte sarmak, okullara öğrencilere, çalışanlara, öğretmenlere ve velilere ulaşmak, kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmek amacıyla içinde yer aldığımız bu projenin öğrencilerimize bir umut olması en büyük temennimiz” dedi.