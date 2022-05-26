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Bilecik’te düzenlenen Bilim Şenliği’nde insansız hava aracı ve paramotor gösterisi nefes kesti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen ’1. Bilim Şenliği’ başlarken, insansız hava aracı ve paramotor gösterisi nefes kesti.

BİLECİK 26.05.2022, 14:00
Bilecik’te düzenlenen Bilim Şenliği’nde insansız hava aracı ve paramotor gösterisi nefes kesti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen ’1. Bilim Şenliği’ başlarken, insansız hava aracı ve paramotor gösterisi nefes kesti.

BŞEÜ sağlık bloğunda düzenlenen ’1. Bilim Şenliği’ne Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Rektör Beydemir, bu yıl ilkini düzenledikleri Bilim Şenliği’nin devamını gelmesi temenni ederek, "Bilimsel çalışmalar yapmak ve öğrencilerine akademik eğitim vermek üniversitelerin asli görevidir. Yapılan bilimsel çalışmaların toplumsal yaşama aktarımı da en az bu kadar önemlidir. Bilimsel bilgi ile donanmış toplumlar tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dünya üzerinde söz sahibi olacaklardır. Bizler de tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak öğrencilerimizi; iyi eğitim almış, akademik olarak yetkin, tarih ve millet şuurunu kazanmış bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızda teknolojik gelişmeler ışığında güncelliğimizi korumak durumundayız" dedi.

" Yeni teknolojiler, yeni cihazlar ve yeni uygulamalar hayatımızın kolaylaşmasında ve refahının artmasında önemli bir yer tutmaktadır"

Rektör Beydemir konuşmasının devamında, "Her geçen gün teknolojik gelişmeler karşımıza farklı bir yenilik çıkarmaktadır. Yeni teknolojiler, yeni cihazlar ve yeni uygulamalar hayatımızın kolaylaşmasında ve refahının artmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmelerden insan hayatı o kadar etkilenmiştir ki artık teknoloji vazgeçilmezimiz olmuştur. Teknolojinin bu baş döndürücü hızından eğitim modellerinin etkilenmemesi düşünülemez. Üniversitelerde birçok akademik çalışma yeni teknolojik alanlarda yapılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bütün insanlık bu yeni teknolojik gelişmelerin eğitim ve öğretimi nasıl etkileyeceği konusunda fikir yürütmektedir. Başta anne ve babalar olmak üzere birçok birey teknoloji ile geleneksel eğitim modelinin nasıl harmanlanacağını merak etmekte ve bu alandaki gelişmeleri takip etmektedirler" ifadelerine yer verdi.

"Bilimsel projelere verdiğimiz teşvik desteği son 2 yılda belirgin bir oranda artış göstermiş"

Rektör Beydemir, son olarak günümüzde gençler için deney ve gözlem temelli birçok sosyal ve bilimsel eğitim faaliyetleri yapıldığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu bağlamda, düzenlemiş olduğumuz Bilim Şenliğinde gençlerimize bilimi farklı bir metot ile daha anlaşılır bir şekilde sunmayı hedeflemekteyiz. Üniversitemiz tarafından düzenlenen Bilim Şenliğimiz; gelişen teknoloji ile birlikte bilim kültürünün toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin yeni bir öğretim modeli ile ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin çeşitli aktivite ve etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır. Bilim Şenliğimiz, çeşitli aktiviteler yoluyla güncel konular üzerinde bilimsel farkındalık oluşturmayı, misafirlerimizin bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Geleneksel hale getireceğimiz bu şenliklerde her geçen yıl bir önceki yıla nazaran daha genişçe, daha güncel ve daha büyük çapta organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Gerek öğrencilerimizin gerekse akademisyenlerimizin bu konuda bizlere ilettiği talepleri yerine getirme noktasında azami gayret göstermekteyiz. Bilimsel projelere verdiğimiz teşvik desteği son 2 yılda belirgin bir oranda artış göstermiş ve bu da araştırmacılarımızın projelerine olumlu yansımıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimsel araştırmalara, teknolojik gelişmelere ve inovatif fikirlere desteğimizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmanın ardından mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösterisinin ardından protokol üyeleri şenliğin açılış kurdelesini keserek stantları ziyaret etti.

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