Bilecik’te ‘Doğa ve foto safari’ yürüyüşü gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İnhisar’da ‘Doğa ve foto safari’ yürüyüşüne katıldı. Sonbaharda Bilecik’in eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık 7 kilometre yürüyüş yapan Vali Kızılkaya, şehir yorgunluğunun doğa yürüyüşleriyle atılabileceğini ifade ederek vatandaşları doğa yürüyüşüne davet etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik İnhisar Kaymakam Elif Nur Saçal Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik protokolü ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Tarpak Köyü Çukurca mevkinde başlayan doğa yürüyüşünde, sonbaharın geldiği günlerde gerek bitki örtüsüyle gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu yürüyüş sırasında dik ve eğimli rampaların yer aldığı parkurda, 2 saatlik ve yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, 14 bin yıllık Gedikkaya mağarasına geldi.

Panaromik manzara eşliğindeki yürüyüş sırasında Vali Dr. Kızılkaya ve beraberindekiler doğa ile iç içe yürümenin yanında İnhisar’ın eşsiz doğal güzellikleri ile beraber seyirlik sonbahar manzarasının keyfini çıkardılar.

Bu güzel yürüyüş parkurunu başta Bilecikli hemşehrileri olmak üzere tüm vatandaşlara tavsiye eden Vali Dr. Kızılkaya, ’’İnhisar ilçemizde kırsal kalkınmaya vesile olacak ekoturizm çalışmalarına ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayabilecek bu güzel organizasyonu düzenleyen İnhisar Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.