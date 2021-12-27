Bilecik’te ‘Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri’ başladı

Bilecik’te “AFAD Gönüllülük" projesi kapsamında ‘Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri’ başladı.

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülük sisteminden uzaktan eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, hafif arama kurtarma eğitimlerine katılmaya hak kazandı. Bunun akabinde Bilecik AFAD Müdürlüğü tarafından gönüllüleri “AFAD Gönüllülük" projesi kapsamında ‘Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri’ verildi. AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel konu hakkında yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri ve organizasyonu, olay yeri yönetimi, sahaya giriş süreci, tahliye ve türleri, kurtarma aracı ve kurtarmada kullanılan malzemeler, hasta yaralı taşıma, üst katlardan ve kuyulardan kurtarma, hafif arama kurtarma tatbikatı, yangın eğitimi ve ilk yardım eğitimi konularında eğitimler verilmeye başlandı" dedi.

Öte yandan eğitimin 30 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan yazılı sınav sonrası tamamlanacağı bilgisi verildi.