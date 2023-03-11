Bilecik’te depremzedeler için örnek davranış

Bilecik Belediyesi ‘Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı’, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bilecik’e gelen depremzedelerin su abonelik başvurularından ve yüklenecek 20 metreküp sudan para alınamaması kararı çıktı.

Bilecik Belediyesi ‘Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı’ Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilirken 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kente yerleşen depremzedeler için önemli kararların alındığı ve depreme ilişkin Bilecik’te yapılması gereken çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkış ücretleri tarifesinin yeniden belirlenerek, görüşülmesi konusu ele alındı.

Bilecik’teki depremzedelerden su abonelik ücreti ve 20 metreküpe kadar tüketim ücreti alınmayacak

5393 sayılı belediye kanununun 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci bendine istinaden bazı boş memur kadrolarında değişiklik yapılması konusu görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Bilecik’e göç eden depremzede vatandaşların yapacakları su abonelik işlemlerindeki su tüketim ve güvence bedeli konuları görüşüldü. Buna göre kentteki depremzedelerden su abonelik ücreti ile 20 metreküplük miktara kadar olan tüketimlerin ücreti alınmaması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 18’inci fıkrasının 1’inci bendine istinaden genel idare hizmetleri sınıfında boş olan 5’inci derece memur kadrosunun iptal edilerek, genel idare hizmeti sınıfı 5’inci derece şoför kadrosunun ihdas edilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik’teki yapı stoğu, yapı envanteri ve deprem riskine yönelik faaliyetlerin yapılması için başkan vekiline sözleşme yapma yetkisi oy birliğiyle verildi

Toplantının bir diğer önemli maddesine göre de Bilecik merkez ilçede belediye sorumluluk sahasında bulunan yapılara ilişkin mevcut yapı stoğu, yapı tespitleri ile envanter oluşturulması ve deprem riski açısından değerlendirme çalışması yapılabilmesi için ortak proje yapılması ve 5393 sayılı belediye kanununun 3’inci maddesi (g) bendine istinaden belediye başkan vekiline sözleşme yapmak üzere yetki verilmesi konusu ele alınarak görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında Başkan Vekiline yetki verilmesi konusu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.