Bilecik’te depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Bilecik Belediyesi ve M Plakalı Minibüsçüler Derneği’nin imza attığı protokolle kentteki misafir depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzedelere yardım etmeye devam eden Bilecik Belediyesi ve esnafı, anlamlı bir sosyal projeye daha imza attı. Bilecik Belediyesi ve Bilecikli dolmuşçu esnafının bir araya gelerek imza attıkları protokolle birlikte kentte eğitimlerine devam edecek olan depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak. Böylece depremden etkilenerek Bilecik’te eğitim hayatlarına devam edecek öğrencilerin ulaşım problemleri ortadan kalkmış olacak.

“Bu acıları tekrar yaşamamak için bilimin ve eğitimin ışığından ayrılmamalıyız”

M Plakalı Minibüsçüler Derneği yöneticileri ile bir araya gelen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, “Deprem bölgesinden etkilenerek şehrimize gelen depremzedelerimize yardımlarımız devam ediyor. Bu konuda Bilecik halkına ve esnafına teşekkürlerimi sunuyorum. Afetin yaşandığı ilk günden bu yana

yardımlarını ve desteklerini esirgemeden bölgeye ve depremzede ailelerimize ulaştırmamızda bizlere çok yardımcı oldular. Depremzede öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü bu acıları tekrar yaşamamak için bilimin ve eğitimin ışığından ayrılmamalıyız. M Plakalı Minibüsçüler Derneği’ne bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Yaralarımızı dayanışma içinde hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.