Bilecik’te deprem riski hakkında açıklama

İnşaat Mühendisleri Odası Bilecik Temsilcisi Mustafa Ergin Gündüz, Kahramanmaraş ve çevresinde oluşan depremlerin meydana getirdiği etkin yıkıcı ivme değerlerinin Bilecik merkez ilçesinde de oluşmasının öngörüldüğünü belirterek, "Fakat hiçbir zaman tedbir elden bırakılmayıp, daha fazla tedbir alınması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir" dedi.

İnşaat Mühendisi Mustafa Ergin Gündüz, ’Asrın afeti’ olarak nitelendirilen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diledi. Gündüz, "İnşaat Mühendisleri Odası olarak yıllardır haykırdığımız olan söz ’Depremi değil ama afeti önlemek mümkün’ deprem bir doğa olayıdır. Depremin afete dönüşüp yıkım ve ölüm getirmesini önleyebiliriz. Temel insan haklarından olan ’Barınma Hakkı’nın tüm yurttaşlarımıza güvenli bir şekilde sunulabilmesi için depremi unutmama ve unutturmama ısrarımızı sürdürmeye güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar yasa yapıcıların, uygulayıcıların ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya kararlıyız. Bunun için öncelikli olarak yapıların, mesleki derinliği olan, yetkin, erdemli ve etik anlayışı yüksek meslek insanları tarafından, mühendislik bilimine uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağlanması hedeflenmelidir. Bununla beraber standartlara uygun malzemeler kullanılarak etkili bir denetim mekanizmasının uygulanması da geliştirilmelidir.”

"2000 yılı öncesi yapılan yapıların depreme dirençli olup olmadığı gözden geçirilmeli"

Gündüz, açıklamasının devamında, "Bilecik merkez ilçesi için konuşacak olursak, Maden Tetkik ve Arama tarafından hazırlanan aktif fay haritalarına baktığımızda güney ve kuzeyimizde aktif faylar bulunmaktadır. Bu faylara olan uzaklıkta göz önünde bulundurularak, proje tasarımlarında kullanılan Türkiye Deprem Tehlike Haritasına bakıldığında geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve çevresinde oluşan depremlerin meydana getirdiği etkin yıkıcı ivme değerlerinin Bilecik merkez ilçesinde oluşması öngörülmemektedir. Fakat hiçbir zaman tedbir elden bırakılmayıp, daha fazla tedbir alınması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bilecik merkez ilçesinde mevcut yapı stoku 5 bin adet civarında olduğu bilinmektedir. Bu yapı stokunun (özellikle 2000 yılı öncesi) depreme dirençli olup olmadığı gözden geçirilmeli, bir plan istikâmetinde güçlendirilmesi ve yenilenmesi gereken binalar belirlenmelidir. Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olan şantiye şefliği konusu sorunun bir parçası olmaktan çıkartılarak ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmeli ve her şantiyeye 1 şef görevlendirilmelidir. Odamız bununla ilgili meslek içi eğitim programına hazırdır" dedi.

“Göreve hazırız”

İnşaat Mühendisleri Odası Bilecik Temsilcisi Mustafa Ergin Gündüz, son olarak, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem felaketinde hasar görmüş binaların tespitine yönelik Hasar Tespit Eğitimini tamamlamış odamıza kayıtlı gönüllü meslektaşlarımızın isimleri Bilecik ÇŞİB İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bizler, İnşaat Mühendisleri Odası olarak halkımıza danışmanlık yapmaya, yardımcı olmaya, yol göstermeye her zaman hazırız. Unutmayalım ki, depreme dayanıklı binalar ancak İnşaat Mühendislerinin danışmanlığında mümkündür. İMO Bilecik Temsilciliği olarak tüm bilimsel-teknik birikim, sahada edinilen tecrübe ve yetişmiş kadrolarla başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afetlere dönüşmesini önleme konusunda görev almaya hazır olduğumuzu belirtmekteyiz. Ayrıca İlgili Kamu kurumları ve kuruluşları ile mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi yönünde odamız olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Ülkemize geçmiş olsun diyerek bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.