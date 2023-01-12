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Bilecik’te çocuklarıyla dilenen kadın zabıta ekiplerince yakalandı

Bilecik’te biri 4 diğeri 10 yaşındaki 2 kızıyla dilenen kadın zabıta ekiplerince yakalandı.

BİLECİK 12.01.2023, 10:31
Bilecik’te çocuklarıyla dilenen kadın zabıta ekiplerince yakalandı

Bilecik’te biri 4 diğeri 10 yaşındaki 2 kızıyla dilenen kadın zabıta ekiplerince yakalandı.

Bilecik’e Sakarya’dan gelerek kendi ifadesine göre yaklaşık 1 haftadır çocuklarıyla birlikte dilenen S.F. isimli kadın Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalan şahsın üzerinde 350 TL para çıkarken, kadına kabahatler kanununa göre 408 TL idari para cezası kesildi.

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