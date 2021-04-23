Bilecik’te çocuklara hediyeler dağıtıldı

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında sabah düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde kurulan stantta, çocuklara şeker, renkli maskeler, balon ve çocuklar için hazırlanan Nutuk kitabı hediye edildi. Çocuklara ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı iletildi.