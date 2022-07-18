Bilecik’te çocuklar pony atlarıyla buluşacak

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen aktivite ile pony atları Bilecikli çocuklarla buluşacak.

Okulların tatile girmesiyle birçok güzel etkinliği çocukları buluşturan Bilecik Belediyesi pony atları ile gezi, yüz boyama, çocuk aktiviteleri, hediye ve ikramlarla çocukları sevindirmeye devam edecek.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara yaz tatili hediyesi niteliğinde olan etkinlik 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Pelitözü Gölpark’ta çocukların katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, "İki gün boyunca saat: 14:00 ile 18:00 saatleri arasında çocukların katılacağı, sürpriz hediye ve ikramların olacağı renkli etkinliğe bütün çocukları davet ediyoruz" dedi.