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Bilecik’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE YOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BİLECİK 06.10.2020, 10:20
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Bilecik’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Belenalan köyü Atış Alanı mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Osmaneli İlçe Orman İşletme Şefliği ile Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri, müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler ve vatandaşlar büyük uğraş verirken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve Osmaneli Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

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