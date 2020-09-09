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Bilecik’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 97'İNCİ KURULUŞ YILI BİLECİK'TE KUTLANDI

BİLECİK 09.09.2020, 13:25
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Bilecik’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 97’inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’te bir kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki programa, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

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