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Bilecik’te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma
Bilecik’te cezaevinde bir mahkum ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİLECİK 23.02.2022, 14:32
Bilecik’te cezaevinde bir mahkum ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Taner I. (45), sabah saatlerinde kaldığı koğuşta çamaşır ipiyle asılı olarak bulundu. Taner I.’nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Taner I.’nın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.