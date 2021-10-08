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Bilecik’te ’Çevre ve Kent Estetiği’ semineri yapıldı

Bilecik’te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi “Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına” etkinlikleri kapsamında ’Çevre ve Kent Estetiği’ semineri yapıldı.

BİLECİK 08.10.2021, 12:16
Bilecik’te ’Çevre ve Kent Estetiği’ semineri yapıldı

Bilecik’te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi “Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına” etkinlikleri kapsamında ’Çevre ve Kent Estetiği’ semineri yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Parısa Göker, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi “Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına” etkinlikleri kapsamında ’Çevre ve Kent Estetiği’ semineri verdi. Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Doç. Dr. Göker, dinleyicilere, ’Çevre ve Kent Estetiği’ başlığı altında, çevre ve kent estetiğinin gelişimi, estetik kavramının kentsel tasarımdaki yeri ve önemi, kent kimliği, kentsel görüntü ve estetik değerlerin kentsel tasarım yaklaşımı ile ilişkisi hakkında bilgi aktardı.

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