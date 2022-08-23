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Bilecik’te çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin etti

Bilecik’te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin etti.

BİLECİK 23.08.2022, 12:24
Bilecik’te çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin etti

Bilecik’te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin etti.

Bilecik’te yoğunluk olarak başta merkez Beşiktaş Mahallesi olmak üzere bazı mahallerde ikamet eden vatandaşların çeşmelerinde pis su akıyor. Muslukları açana vatandaşlar temiz su yerine pis suyu görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Arada bir bu şekilde çeşmelerinden bu tarz su aktığını ifade eden mahalle sakinleri, temiz su ile çeşmeden akan suyu yan yana koyunca aradaki farkın fazlasıyla anlaşıldığı söylediler.

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