Bilecik’te bu yıl ayva hasadının 7 bin ton olması bekleniyor

Bilecik il genelinde ayva hasadı başlarken, bu yıl rekoltenin 7 bin ton olması bekleniyor.

Bilecik’in ’Antalya’ diye adlandırılan ve Sakarya nehrinden sulanan tarım arazilerinin bereketi ile adından söz ettiren Osmaneli’nde ayva hasadı başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde 4 bin 822 dekar alanda ayva ağacının bulunduğu anlatarak, "Bu yıl ayva hasadımız başladı. Toplam geçen yıl 6 bin 440 ton üretim olmakta birlikte bu yıl rekoltenin 7 bin ton olması bekleniyor" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde övgü ile bahsedilen Osmaneli ayvası için turistik gruplar Osmaneli ilçesine gelmeye başladı. Üreticinin de büyük memnuniyet duyduğu ayva hasadında misafirler ayvaların toplanmasına yardımcı olurken, satın alacakları ürünleri de kendi elleriyle topluyor.Kış sebzeleri lahana, karnıbahar, ıspanak, brokoli, marul vb benzeri sebzeleri de toplamak için gruplar hafta sonları Osmaneli’ne gelecekler" dedi.