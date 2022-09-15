Bilecik’te bir okulda yüksekten düşen çocuk yaralandı

Bilecik’te bir okulda yüksekten düşen öğrenci yaralandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Malhun Hatun İlkokulu giriş kapının yanında bulunan istinat duvarı İl Özel İdare tarafından yükseltilmek amacıyla 10 gün önce yıkıldı. Bu süre zarfından yerine bir duvar yapılmayınca belediye burada oluşan 1 buçuk metre yükseklikten yayalar ve öğrenciler düşmesin diye demir bariyerli önlem aldı. Belirtilen alana yakın arkadaşlarıyla oynayan öğrenci E.E.F., arkadaşlarıyla oynadığı sırada 1 buçuk metre yükseklikten düşerek yaralandı. Bileğinde kırık oluşan küçük çocuk 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan belediye yetkilileri olayın ardından o alanda çalışma başlattı.